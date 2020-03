Überhaupt wäre es für klamme Löwen schon vor der Corona-Krise denkbar schwer gewesen, einen Ersatz für den Ex-Bundesligaspieler zu verpflichten. Nun wünscht sich Wettberg, dass Mölders von seinen ursprünglichen Plänen, seine Profikarriere an den Nagel zu hängen und Regionalliga-Spielertrainer werde, endgültig abrückt: "Ich hoffe, in dieser Saison noch Mölders-Tore sehen zu können – und in der nächsten Saison auch."

Wettberg: "Die Saison muss fertig gespielt werden"

Ob in der laufenden Spielzeit überhaupt noch mal der Ball rollt? "Ich denke schon", so Wettberg, der fordert: "Die Saison muss fertig gespielt werden. Die Absage der EM war richtig und sorgt hoffentlich dafür, dass es zeitlich hinhaut – zur Not mit Geisterspielen."

Bis dahin hofft der Ex-Trainer der Sechzger, dass Mölders & Co. fit bleiben, um danach den Angriff auf die Aufstiegsränge zu wagen. Schlusswort Wettberg an Jubilar Mölders, den alternativlosen Löwen: "Ich wünsche: Alles Gute! Der Sascha wird schon einen Weg finden, trotzdem ein bisserl zu feiern." Denn damit soll - wie mit seiner Zeit bei 1860 - mit 35 noch lange nicht Schluss sein.

