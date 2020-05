Romantische Geste zum 35. Geburtstag Meghan baut für Harry ihren Ort des Verliebens im Garten nach

"Letztes Jahr zu Harrys Geburtstag hat Meghan ihr Campingabenteuer in Botswana in ihrem Hinterhof nachgebildet. Es ist ein Ort, der ihnen - und insbesondere Harry - so viel bedeutet", erklärt die anonyme Quelle. "Also wollte Meghan diesen glücklichen Ort an seinem Tag zu ihm bringen. Sie baute ein Zelt auf, holte Schlafsäcke, kochte Abendessen und stellte Botswana nach, wo sie sich ineinander verliebt haben."