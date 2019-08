Hinzu kommen die zahlreichen Streicheleinheiten für den bisweilen launisch wirkenden Polen. Etwa jene von Trainer Niko Kovac: "Viermal hat er die Krone des Torschützenkönigs in der Bundesliga errungen. Das ist großartig. Er hat sich super entwickelt und ist diese Saison sehr gut in der Spur, damit sind wir sehr zufrieden", sagte er am Donnerstag.

Robert Lewandowski auf dem Weg zur Bundesliga-Legende

"Er ist eine Legende", sagte Neuzugang Philippe Coutinho, nachdem Lewandowski in Schalke seine drei Treffer erzielt hatte. Die Verpflichtung des Brasilianers dürfte am Ende die Vertragsverlängerung mit dem Polen beschleunigt haben. Der Kader sei nun "optimal" besetzt, lobte der Torjäger, nachdem er in den Wochen zuvor nachdrücklich "gestandene Neuzugänge" gefordert hatte.

Gut möglich, dass Robert Lewandowski am Ende der Saison Platz drei der ewigen Bestenliste in der Bundesliga einnimmt: Dort steht mit 220 Treffern Jupp Heynckes. In einer weiteren Rangliste liegt Lewandowski schon auf Platz zwei - hinter Rekordschütze Gerd Müller (427 Spielen, 365 Tore). Im Schnitt trifft der Pole Nationalspieler alle 112 Minuten ins Tor, der "Bomber der Nation" brachte den Ball in der Bundesliga alle 105 Minuten ins Netz.

Lesen Sie auch: Warum die Lewandowski-Gala gegen Schalke auch ein Bayern-Problem zeigt