Risiko "zu groß" Corona-Krise: Das Oktoberfest fällt aus!

Wegen der Corona-Pandemie wird es 2020 kein Oktoberfest in München geben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (53, CSU) erklärte dazu in einer Pressekonferenz: "Wir sind übereingekommen, dass das Risiko zu groß ist. Halbalternativen bringen nichts." Geplant war das Oktoberfest vom 19. September bis 4. Oktober. "Abstand halten, geht einfach nicht", so Söder über die Situation auf der "Wiesn".