Nun haben Jérôme und Kevin-Prince Boateng ihren ehemaligen Mitspieler als extrem empathischen Kollegen gelobt. "Ich habe nie jemanden gesehen, der sich so sehr um einfach jeden, egal wer es ist, kümmert", sagte Besiktas-Istanbul-Profi Kevin-Prince in einem Instagram-Chat mit seinem Halbbruder Jérôme vom FC Bayern. "Du kennst ihn natürlich besser. Er hat einen unglaublichen Charakter, ein riesiges Herz und ist ein Familienmensch", meinte der 33-Jährige, der in der Hinrunde Ribérys Teamkollege in Florenz war.