Allerdings benötigte auch Schumacher fünf Anläufe bis zur ersten WM mit der Scuderia. Mit 31 ist Vettel noch nicht am Ende. Und auch bei Ferrari glaubt man an eine neue deutsch-italienische Erfolgsgeschichte. "Es braucht Talent und Entschlossenheit, ansonsten erreichst du gar nichts. Michael Schumacher war so und Sebastian Vettel sieht ihm sehr ähnlich", sagt Ferrari-Boss Maurizio Arrivabene.

Nico Hülkenberg, der Unvollkommene



Nico Hülkenberg. Foto: dpa

Mit Willi Weber hatte Hülkenberg zum Karrierestart zumindest denselben Manager an seiner Seite wie einst Schumi. Damit enden die Gemeinsamkeiten aber auch. Hülkenbergs Talent ist unbestritten, stets konnte er seine Teams überzeugen und teaminterne Duelle für sich entscheiden. Der letzte Schritt aber fehlt bislang. In 156 Rennen sprang noch kein Sieg heraus. Daran änderte auch der Wechsel ins Renault-Werksteam vor der vergangenen Saison nichts. Mit 31 Jahren läuft Hülkenberg so langsam die Zeit davon.

Pascal Wehrlein, der Wartende



Pascal Wehrlein. Foto: dpa

Was Schumacher und Wehrlein verbindet? Zumindest haben beide eine abgeschlossene Ausbildung als Mechaniker und enorme Fähigkeiten hinter dem Lenkrad. Bei Wehrlein führten diese aber – im Gegensatz zu Schumi – nicht zum Durchbruch. Der Worndorfer, einst die große Nachwuchshoffnung der deutschen Motorsportfans, erhielt 2017 kein Formel-1-Cockpit mehr. Nach einem Engagement im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) geht der 24-Jährige nun in der Formel E an den Start.

Mick Schumacher, der Erwartete



Mick Schumacher. Foto: dpa

Der rote Rennanzug, die Kappe mit dem Sponsor, der Siegerdaumen: Bei Schumis Sohn Mick (19) erinnert schon sehr viel an den Papa. Und das Talent: Scheint da zu sein. 2017 holte sich Mick die Formel-3-Europameisterschaft und startet ab der kommenden Saison sogar in der Formel 2. Dort muss er nun beweisen, dass er gut genug ist, eines Tages in der Königsklasse zu fahren. Doch der Druck durch die öffentliche Aufmerksamkeit ist enorm. Noch, meint Schumi junior, könne er gut damit umgehen: "Mehr Anrufe, mehr Leute, mehr Presse. Das ist mit jedem Tag und Rennen gewachsen, war aber immer ein Teil von mir", sagt er und liefert das Erfolgsrezept gleich mit: "Wer seine Füße am Boden behält, der wird Erfolg haben."

David Schumacher, der Unscheinbare



David Schumacher. Foto: imago

Noch ein Schumi? Ja, auch Ralfs Sohn David (17) ist schon mittendrin im Rennbusiness. Gerade gewann er in der Formel 4 den Titel Rookie des Jahres – kein Wunder bei den Genen. David stellt aber klar: "Ich denke jetzt nicht daran, dass ich denselben Weg wie mein Vater gehen muss. Ich mache mein eigenes Ding." Ziel ist dennoch die Formel 1: "Ich würde es liebend gerne in die Formel 1 schaffen. So viel, wie mein Vater für mich macht, wäre es auch nicht uncool für ihn."

