Den alten Gasteig könnte man auch abreissen

Die FDP würde den Gasteig am liebsten ganz in der Paketposthalle unterbringen. „Platz genüg wäre da“, sagt Mattar. Was dann aber aus dem Gasteig selbst wird? „Der ist architektonisch nicht so ein Highlight, dass man ihn nicht auch abreißen könnte“, sagt Mattar. Anstelle des alten Gasteigs kann sich die FDP Wohnhäuser vorstellen. Die Sanierung des gut 30 Jahre alten Kulturtempels sei ohnehin zu teuer, so Mattar. „Jetzt kann man das alles noch stoppen“, sagt er.