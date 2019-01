Hier liegt der Reiz von Social Media

Sollten Prominente dann doch auf professionelle Agenturen vertrauen?

Man kann durch Social Media Authentizität schaffen, durch die Sprache, durch die Fotos. Man erlaubt einen Blick ins Privatleben, was Ribéry ja auch getan hat. Das hat einen enormen Reiz für die Fans, die sagen: Ich bin wirklich ganz nah dran an dem Spieler. Wenn man dann erfährt, dass bei Spielern eine Agentur dazwischensteht und sie nur so tun als ob, wäre das nicht gut für die Verbindung zu den Fans. Es sind übrigens auch jene Politiker in den sozialen Medien am erfolgreichsten, die nachweisen können, dass sie selbst twittern.

Welche Lösung schlagen Sie vor für Vereine und Spieler?

Man muss gewisse Mindeststandards festlegen. Beschimpfungen wie bei Ribéry gehen gar nicht. Das müsste eigentlich jeder Spieler begreifen. Darüber hinaus muss ein Verein wissen, welcher Spieler diese Kommunikation gut beherrscht und welcher nicht. Da müsste man individuell Ratschläge geben. Ich würde jemanden, der zu Überreaktionen neigt, der vielleicht auch nicht das richtige Wort trifft, raten, sich auf wenige und sachliche Informationen zu beschränken, um gar nicht in solche Situationen verwickelt zu werden. Einem Thomas Müller, der mir wesentlich versierter erscheint, würde ich eher raten, Social Media intensiv zu betreiben. Müller würde sicher auch in einer Diskussion bestehen. Eine Aussage von ihm hat mich allerdings irritiert.

Und zwar?

Er sagte kürzlich, dass es "nicht so einfach mit Social Media" sei und die "Gesellschaft" festlegen würde, "was man sagen darf und was nicht". Das ist Unsinn. Wenn man öffentlich kommuniziert, trifft man nicht auf die Gesellschaft, sondern auf andere User, die auf Twitter unterwegs sind. Man kann sich dann überlegen, wie man mit diesen Leuten umgeht. Und man muss auch mit Kritik rechnen. Das klingt ja bei Müller so, als gebe es Mächte im Hintergrund, die die Fäden ziehen. Auch diese Äußerungen von Stefan Kretzschmar, die intensiv diskutiert wurden, lassen ein eher naives Verständnis von Meinungsfreiheit erkennen. Wer sich öffentlich äußert, muss Widerspruch ertragen. Das hat nichts damit zu tun, dass in unserem Land die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist.

