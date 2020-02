Filmtheater am Sendlinger Tor: "Platz der Begegnung"

Seit 1945 betreibt die Familie Preßmar - heute in dritter Generation - das Filmtheater am Sendlinger Tor. Fritz Preßmar senior verwaltete das Theater zuerst kommissarisch für die amerikanische Militärregierung und beseitigte während dieser Zeit notdürftig die schweren Kriegsschäden. Zahllose Premieren mit fast allen deutschen und vielen internationalen Leinwandgrößen wurden in den Räumen gefeiert.