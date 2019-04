München - Schaffen die Löwen noch Platz vier und damit die direkten Qualifikation für den DFB-Pokal? Oder gar noch mehr? Es ist noch gar nicht allzu lange her, da rangierte der TSV 1860 in der Dritten Liga auf Rang fünf der Tabelle und schielte noch ein bisschen nach oben - immerhin so viel, um die Lizenz auch für die Zweite Liga einzureichen.