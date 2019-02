München - Von den Testern der Gourmetbibel Guide Michelin wurde das Restaurant Tian am Viktualienmarkt jetzt mit einem Stern ausgezeichnet (Hier finden Sie alle Sterne-Restaurants in München). Die erfolgreichen Macher dahinter: Chefkoch Christian Schagerl (33) und Tian-Kulinarik-Leiter Paul Ivic (40). Mit ihm sprach die AZ nach der Verleihung in Berlin.