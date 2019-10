Relegations-Tor war "ein unsterblicher Moment"

Mit Ihrem alles entscheidenden 2:1 in letzter Minute, das Sie zum "Relegationsretter" machte. Wie präsent ist dieser Moment noch mit all seinen Konsequenzen?

Im Alltag habe ich nicht Sechzig München im Kopf, sondern Hansa Rostock. Aber man denkt hin und wieder daran, gerade, wenn ich mit Bekannten aus München spreche. Es war einfach ein unsterblicher Moment. Das ist natürlich schöner, als nie aufzufallen. Wenn man aufhört, wird einem nochmal bewusster, was man geleistet hat. Dieses Feedback von 1860, auch von den Fans, das war toll.

Stichwort Löwen-Chaos. Sie haben den Vergleich: Rostock ist auch ein Traditionsverein, aber an der Ostseeküste scheint mehr Ruhe zu herrschen?

Ja, ich denke schon. Es ist grundsätzlich schade, wenn der Fokus eher neben dem Platz liegt und der Fußball scheinbar zweitrangig wird, weil der Verein sportlich so viel zu bieten hat. Ich glaube trotzdem, dass ein Trainer wie Daniel Bierofka bei Sechzig seine Fußspuren hinterlassen kann.

Zurück zum Duell am Samstag: In den letzten acht Vergleichen holte Rostock vier Siege und zwei Remis, 1860 konnte seit 2008 nicht mehr im Ostseestadion gewinnen. Klingt nach Angstgegner…

Sechzig kann man schlagen, man kann aber auch verlieren. Sie sind eine sehr unangenehme Mannschaft, sehr aggressiv und zweikampfstark. Im Sturm sind sie durch ihre Wucht und Körpergröße brandgefährlich. Die Löwen sind für uns eine sehr schwere Aufgabe – und in dieser Hinsicht eine Mannschaft, gegen die man ganz und gar nicht gerne spielt.

