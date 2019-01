Und angesprochen auf den davon bisher offenbar unbeeindruckten BVB, sagte der Bayern-Kapitän: "Wir haben in der Hinserie schon Schwächen gesehen, auch wenn sie nicht so viele Punkte liegengelassen haben." Neuer führte als Beispiele das 1:2 der Dortmunder in Düsseldorf und das 4:3 daheim gegen Augsburg an. "Wir haben in der Hinrunde viel liegenlassen, das darf uns in der Rückrunde nicht passieren", befand Neuer. Kimmich ergänzte: "Es ist jetzt noch mehr als sonst so, dass wir jedes Spiel gewinnen müssen, uns keinen Fehler und keinen Ausrutscher mehr erlauben dürfen." Dann könnte es am Ende doch noch klappen mit dem siebten Meistertitel. Denn, so Neuer: "Dass Dortmund nicht unschlagbar ist, das weiß man auch."