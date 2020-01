Zwei Siege zum Rückrundenstart, neun zu null Tore - viel mehr geht nicht. Kein Wunder also, dass die Bayern-Stars derzeit mit viel Selbstvertrauen auftreten: "Wir waren sehr konzentriert und haben uns viele Torchancen herausgespielt. Alle in der Bundesliga wissen, dass der FC Bayern wieder da ist", sagte Kapitän Manuel Neuer nach dem Spiel in der Mixed Zone. "Aber wir wissen auch, dass die Konkurrenz nicht schläft", fügte der Torwart hinzu. Denn noch sind die Bayern nicht da angekommen, wo sie nach ihrem eigenen Selbstverständnis hingehören - an der Spitze.