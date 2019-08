Coutinho macht das 4:0 für den FC Bayern

In der Heimat von Bayern-Legende Klaus Augenthaler gewann das Team von Trainer Niko Kovac am Ende standesgemäß mit 13:1 – doch das Ergebnis war natürlich nebensächlich. "Das ist das, was Klubs wie den FC Bayern auszeichnet: Dass man neben den Großen auch die Kleinen nicht vergisst." Kovac durfte sich über die Torpremiere von Philippe Coutinho freuen. Der brasilianische Neuzugang traf zum zwischenzeitlichen 4:0 (34. Minute).