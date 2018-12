Mittlerweile kommt der 30-Jährige in dieser Saison auf fantastische 21 Tore in 21 Pflichtspielen – besser ist in Europas Top-5-Ligen keiner. Und noch ein Rekord für den 30-Jährigen: Mit nun acht Treffern stellte Lewandowski den Tor-Rekord für einen Spieler einer deutschen Mannschaft in der Champions-League-Gruppenphase auf. Sieben Mal waren bisher nur Roy Makaay (2004/05) und Lewandowski selbst (2015/16) – beide für Bayern – erfolgreich.