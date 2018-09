Marseille fordert 80 Millionen für Thauvin

Wie das französische Fußball-Portal "Ouest France" berichtet, sollen die Bayern daher Florian Thauvin in den Fokus genommen haben. Der 25-Jährige Außenstürmer zählte in den vergangenen Jahren zu den stärksten Offensivspielern der Ligue 1, kam in der Vorsaison auf 44 Torbeteiligungen in 54 Partien (26 Tore, 18 Vorlagen). In dieser Spielzeit ist er mit sechs Toren in sieben Spielen sogar Top-Torjäger, steht damit vor Mega-Star Neymar. Bereits im Frühjahr sollen die Bayern Interesse an Thauvin gehabt haben, verlängerten kurz darauf die Verträge von Robben und Ribéry. Nun könnten sie also einen neuen Anlauf starten.