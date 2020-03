Besonders groß ist dieser Tage die Unruhe in der CSU. Hinter vorgehaltener Hand mäkeln viele über eine Kampagne, die nie so richtig gezündet habe, OB-Kandidatin Kristina Frank steht in der Kritik, nicht authentisch genug rüberzukommen, das bodenständige CSU-Stammklientel in den Randbezirken der Stadt nicht genug anzusprechen. Kann es sein, dass sie gar nicht Bürgermeisterin wird, wenn die CSU noch einmal mit einer SPD von OB Dieter Reiter koalieren würde? Ja!