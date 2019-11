Das Charity-Event findet am Mittwoch, 13. November, in der Sechzger Alm am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße statt. Angekündigt sind unter anderen Jan Mauersberger als Moderator, Kabarettist Michael Altinger und Löwen-Keeper Marco Hiller als Special Guest. Einlass ist um 18 Uhr, Karten gibt es für 60 Euro hier oder im Löwen-Stüberl bzw im "die Bayerische"-Büro an der Grünwalder Straße 114.