München - Nach seinem Kreuzbandriss im Oktober hatte Niklas Süle nur eins im Sinn: Die Europameisterschaft in diesem Sommer. "Mein Ziel war vom ersten Tag an, meiner Mannschaft noch in dieser Saison wieder zu helfen. Und mein ganz großes Ziel die EM", sagte Süle, als die AZ ihn kürzlich traf, nachdem er gerade nach Wochen der täglichen Schufterei im Kraftraum endlich auf den Trainingsplatz zurückgekehrt war.