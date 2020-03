Regionalliga ebenfalls vom Virus betroffen

Motto: Wir schaffen das! Max Kothny, der den Posten des Geschäftsführers erst kürzlich von Robert Hettich übernommen hat, will in der Krise nichts überstürzen und sieht eher andere in der Pflicht: "Die Vereine müssen sich gedulden und dürfen nicht mit unüberlegten Maßnahmen vorpreschen. Die Verbände brauchen Zeit in dieser schwierigen Lage, um für alle Beteiligten eine gute Lösung finden zu können."