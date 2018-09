München - Mit einer Druckauflage um die 100.000 und einem gesalzenen Preis konnte das rechtsradikale Blatt aber auch ohne Beschlagnahme-Publicity gut existieren. Mehr noch versprach Frey sich von der Solidarität so mancher Kameraden im In- und Ausland, in diversen Parteien und sogar in demokratischen Parlamenten.