München - Die 3. Liga könnte im Falle einer Saisonfortsetzung wohl einzelne Geisterspiele an einem neutralen Spielort austragen. Der innerhalb des DFB zuständige Ausschuss will nach "kicker"-Informationen einen entsprechenden Antrag beim DFB-Präsidium und beim DFB-Vorstand einreichen. Der Vorschlag sieht vor, dass Spielausschussleiter Manfred Schnieders einen neutralen Spielort festlegen kann, sollte ein Match am regulären Standort nicht durchgeführt werden können.