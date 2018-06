Mehr noch: Später, als sich Nagelsmann in der Bundesliga mehr als etabliert hatte, soll er ein Kandidat auf die Nachfolge von Jupp Heynckes gewesen sein. "Es ist eine große Sensation, dass er in dem Alter ohne jegliche Erfahrung den Sprung aus der Jugend in den bezahlten Fußball geschafft hat - und das in einer Art und Weise, die beeindruckend ist", sagte Hoeneß bereits im April 2017 über ihn.