Das würde bedeuten, dass neben der Gastronomie und dem Gewerbe in den Häusern, auch etwa 35 Appartements weichen müssten. Motel One versichert, allen Bewohnern würden finenzielle Entschädigungen oder Ersatzwohnungen angeboten werden. Der Bezirksausschuss steht den Plänen trotzdem skeptisch gegenüber. Die Hoteldichte, speziell dort im südlichen Bahnhofsviertel, hat nach Ansicht der Viertel-Politiker eine kritische Dichte erreicht. Auch und gerade deswegen sei es wichtig, jede einzelne Wohnung in der Gegend zu erhalten.