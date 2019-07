Da, wo die Grünen den Klenzesteg sehen wollen, an oberster Stelle, sind derzeit von Baureferentin Rosemarie Hingerl (SPD) elf Bauprojekte genannt, die entweder schon abgeschlossen sind (etwa die Fußgängerbrücke am Grabbeweg in Sendling über den Mittleren Ring und die jetzt barrierefreie Unterführung an der Chiemgaustraße in Obergiesing), oder an denen zumindest schon gebaut wird. Bis 2020 sollen außerdem unter anderem die neue Unterführung für Fußgänger am Thomas-Wimmer-Ring fertig sein, bis Ende 2020 der Arnulfsteg an der Donnersbergerbrücke.