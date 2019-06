Lena Meyer-Landrut gratuliert auf Instagram

Kuriosität am Rande: Auch Britney Spears ließ sich in der "Little White Chapel" in Las Vegas trauen. Casper und Volz lernten sich 2013 beim Videodreh zu seiner Single "Hinterland" kennen. Ihre Beziehung hielten sie seither privat.

Die Verwirrung ist groß - und wir sind gespannt, wie groß der Wahrheitsgehalt diesmal ist. Sängerin Lena Meyer-Landrut nimmt's jedenfalls schon einmal für bare Münze und kommentiert: "Omg YES !!!!! Congrats ♥️♥️♥️♥️♥️"

Rapper Casper hat amerikanische Wurzeln

2012 nahm Lisa Volz an Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" teil und landete damals auf dem achten Platz. Das Model versucht sich auch als Schauspielerin, war unter anderem in "Alarm für Cobra 11" zu sehen und als "Juli“ in der Teenie-Komödie "Abschussfahrt".

Das Paar lebt in Berlin - wo die beiden geheiratet haben, darüber darf gerätselt werden. Vielleicht in den USA, denn Casper - er heißt mit bürgerlichem Namen Benjamin Griffey - wuchs im US-Bundesstaat Georgia auf.

Vielleicht haben die beiden doch schon 2016 geheiratet - und lassen jetzt erst die Katze aus dem Sack?