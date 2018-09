AZ: Es gibt die sehr krude bayerische Verschwörungstheorie, dass Seehofer den ganzen Streit in Berlin inszeniert, um Söder maximal zu schädigen.

Dass die sich verhalten wie die Wirtshausschläger untereinander, das hat man schon häufiger gesehen. Manchmal hat man auch das Gefühl, der Hauptgegner der CSU sei Frau Merkel. Das ist für einen Sozialdemokraten schon interessant, wir sind eine mitfühlende Partei. Vielleicht sollte sich die Union in Zwietracht umbenennen, denn eine Union ist das nicht, was wir dort zu sehen bekommen. Das Problem daran ist nur: Wir können uns das in Deutschland gar nicht leisten. Schauen Sie sich doch nur um, was in der Welt alles passiert. In dieser Situation wird der größte Staat in Europa dadurch gelähmt, dass die Unionsparteien untereinander die Dinge nicht geregelt bekommen. Die Führungskraft von Frau Merkel lässt auch zu wünschen übrig. Die Sozialdemokratie ist der seriöse Teil der Bundesregierung. Wir versuchen unsere Arbeit zu machen, aber dieser Theaterdonner strahlt negativ auf uns ab. Die Gewinner sind die Rechtspopulisten.