25 Handwerker werden an den Skulpturen arbeiten

Mitte April wollen die Steinmetze dann im Friedhof eine Art Werkstatt-Zelt aufstellen, in dem dann einige Wochen lang, bis Mitte Juli, öffentlich an der neuen Skulptur gewerkelt wird. Zehn Meisterschüler und 15 Lehrlinge aus verschiedenen Betrieben werden immer donnerstags, freitags und samstags in kleinen Besetzungen mit Hammer und Eisen an dem Steintrumm arbeiten, begleitet vom Meister Wolfgang Gottschalk. Im Sommer soll die erste Sphinx dann feierlich an ihren Platz kommen.