Hendrik Bonmann

Der Stammtorhüter musste schon am Dienstag das Training abbrechen. Nach Vereinsangaben verabschiedete sich der 25-Jährige aufgrund muskulärer Probleme vorzeitig in die Kabine, muss seitdem aussetzen. Am Donnerstag steht statt Torwarttraining ein Behandlungstermin beim Physio an.