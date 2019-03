Schon lange, bevor sie in das britische Königshaus eingeheiratet hat, machte sich Herzogin Meghan (37, "Suits") für die Frauen dieser Welt stark. Da verwundert es nicht, dass sie den heutigen Weltfrauentag nutzte, um eine wichtige Botschaft loszuwerden. Im Rahmen des sogenannten "Queen's Commonwealth Trust" besuchte sie das King's College in London und nahm mit anderen Frauen an einer Podiumsdiskussion teil. Darunter auch die Sängerin Annie Lennox (64), das Model Adwoa Aboah (26) oder die ehemalige Premierministerin von Australien, Julia Gillard (57).