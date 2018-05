Pures Glück "Wie im Traum": Rick Hoffman schwärmt von der royalen Hochzeit

Einer der vielen Stars, die bei der royalen Hochzeit am Wochenende live dabei sein durften, war Herzogin Meghans (36) "Suits"-Kollege Rick Hoffman (47). Der Schauspieler ist - wie der Rest der Welt - absolut begeistert gewesen. Schon die Location versetzte ihn in Staunen, wie ein Instagram-Video zeigt. Man sieht darin Schloss Windsor und der US-Amerikaner schrieb dazu: "Wie in einem Traum".