Die "Blades" sind in der vergangenen Saison aufgestiegen und spielen somit in der kommenden Spielzeit in der Premier League. Eine Liga, die mit ihren vielen Topklubs den Ansprüchen Ribérys gerecht werden würde. Doch dem Bericht nach könnte aus dem Engagement bei Sheffield nichts werden – Ribéry soll weiter die Ambitionen haben, bei einem großen europäischen Verein zu spielen.