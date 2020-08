Unterschrieben hat er immer noch nicht – was womöglich nicht nur an Jürgen Klopp, sondern auch an Thomas Tuchel, der sich am Freitagabend mit Paris den Ligapokal sicherte, liegt. Der vom Emirat Katar ausgiebig alimentierte Hauptstadtklub Paris Saint-Germain ist laut "Le10Sport" offenbar bereit, sich die Dienste des Spaniers 30 Millionen Euro kosten zu lassen.