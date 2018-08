Bis Freitag könnte ein Wechsel noch zustande kommen, dann schließt das Transferfenster. Uli Hoeneß glaubt allerdings nicht mehr an einen Abgang des 29-Jährigen. "Mein Gefühl heute Abend sagt mir, dass er bleibt", sagte der Bayern-Präsident am Rande des Abschiedsspiels von Bastian Schweinsteiger am Dienstagabend.