München - Jérôme Boateng rannte, grätschte und gab Autogramme, der rekonvaleszente Arturo Vidal arbeitete zunächst noch individuell im Fitnesszelt. Am zweiten Tag des Trainingslagers am Tegernsee waren die Stars noch sichtbar Teil der Mannschaft des FC Bayern. Am Abend aber war Vidals Zeit beim FC Bayern vorbei. Er bekommt beim FC Barcelona einen Dreijahresvertrag.