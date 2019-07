Staatsanwalt will alle sechs Beamten verurteilen

Einer, der die gnädige Gangart des Landgerichts genauso skeptisch betrachtet wie die Staatsanwaltschaft, ist Rechtsanwalt Alexander Schmidtgall. "Diese Freisprüche", stellt er kurz und trocken fest, "sind angesichts der im Prozess gewonnen Erkenntnisse nicht nachvollziehbar." Schmidtgall hat in dem Prozess jenen Mann vertreten, der die Affäre ins Rollen gebracht hatte, nachdem er mit Drogen erwischt und später vom LKA fallengelassen worden war: ein V-Mann, der im Auftrag der Behörde die Rockergang "Bandidos" in Regensburg ausforschte – und dabei Straftaten beging, die vom LKA gedeckt oder hinterher verschleiert wurden? Etwa beim Diebstahl von Mini-Baggern in Dänemark?