Ruff: "Können uns das Geld für die nächste Studie sparen"

Noch ein Negativpunkt für Ruff: Schon unter Normalbedingungen seien die Strömungsgeschwindigkeiten im geplanten Flussbadbereich so hoch, dass sich das Flussbad "nur für geübte Schwimmer" eigne, ganz sicher aber nicht für Kinder. Gitterrechen, die man einbauen müsse, um Äste oder Unrat abzuhalten, würden zudem auch die Badenden weiter flussaufwärts gefährden. "Dort", so der Stadtrat, "müsste das Baden dann ganz verboten werden, und im Flussbad selber wären die Schwimmer auch nicht sicher."

Dass der Einbau von Plattformen und Wehren an der Engstelle mehr Hochwassergefahren bringe, stößt dem Gewässerökologen ebenfalls auf. Und: dass man das Millionen-Bad je nach Wetter "an allerhöchstens 60 Badetagen im Jahr" nutzen könne. Damit hatte auch schon die SPD ihr Nein zum Flussbad begründet. Ruff: "Wir können uns das Geld für die nächste Studie dazu sparen, das ist rausgeworfenes Geld."

Die Würm als Alternative

Der Alternativvorschlag der ÖDP: Statt Millionen Euro an der Isar zu verbauen, besser Badebuchten an der Würm zu bauen. Die plätschert - aus dem Starnberger See kommend - elf Kilometer durch Pasing, Obermenzing und Allach-Untermenzing – 70 Zentimeter bis eineinhalb Meter tief. "Die Würm ist sauberer, wärmer und sicherer", sagt Ruff. "Am Pasinger Stadtpark oder an der Behringstraße wäre das einfach zu machen."

Umweltreferentin Stephanie Jacobs (parteilos) hat sich die ÖDP-Kritikpunkte auf AZ-Anfrage angesehen: Die Isar-Wasserqualität werde im Sommer drei, vier Mal überprüft, erklärt sie in einem Antwortschreiben. "Bisher musste in der Isar kein Badeverbot ausgesprochen werden, da die Grenzwerte eingehalten wurden."

Das Schwimmen "in einem Freigewässer sei grundsätzlich Schwimmern vorbehalten", bei normalen Wasserständen sei "ein Schwimmen in der Isar problemlos möglich". Bei den weiteren Plänen würden "Belange wie die Sicherheit, Haftung, Kosten und Naturschutz selbstverständlich vertiefter behandelt". Weiter geplant wird also erstmal sowieso.

