So sehen das viele Menschen nicht, stattdessen wird viel von "zubetonieren" gesprochen.

Es gibt natürlich abschreckende Beispiele von Siedlungsbau aus den 60er bis 80er Jahren. Außerdem kennen wir es historisch nur, dass Siedlungen als Wohn-Monostrukturen entwickelt werden, das, was man despektierlich Schlafstädte nennt. Dabei ist man heute soweit, das ganz anders zu machen.

Was denn und vor allem wo?

Was zum Beispiel bei den jungen Genossenschaften am Domagkpark oder in der Bayernkaserne entsteht, das ist eine Stadtentwicklung, bei der es um Integration der Funktionen geht. Man bringt arbeiten und Wohnen wieder stärker zusammen. Die alten Siedlungen folgten der Logik der autogerechten Stadt und der von Großstrukturen. Bürogebäude und Fabriken wurden in die eine, Wohnungen in die andere Ecke gestellt, zwischendrin sausten die Menschen mit dem Auto hin und her.Heute haben wir durch die Digitalisierung einen völligen UMbruch in der Arbeitswelt, es gibt viel Gewerbe ohne starke Emissionen, das also wohnungsnah passieren kann. Dann habe ich Stadtviertel der kurzen Wege. Das ist auch ein wesentlicher Faktor der Verkehrsvermeidung.

Warum ist es wichtig, dass die Flächen im Nordosten mit einer SEM entwickelt werden?

Das Interessante an der SEM ist, dass sie die Entwicklung eines Stadtteils aus einem Guss erlaubt. Man hat es mit hunderten von Grundeigentümern zu tun. Die SEM ermöglicht, sie in ein Verfahren einzubinden und das als Gesamtmaßnahme zu entwickeln.

Und was ist der Unterschied zur Sobon?

Bei der Sobon wird ein Bebauungsplan für ein Gebiet gemacht, aber jeder Grundeigentümer ist gesondert zu behandeln. Der Grundeigentümer, auf dessen Boden eine Grünfläche umgesetzt wird, bekommt weniger Geld dafür als der, auf dessen Grund Wohnungen gebaut werden. Dabei ist es für ihn eine genauso große Veränderung. Man muss das also ausgleichen. Das hat es in diesem Umfang wie hier im Nordosten noch nie gegeben, dass da ein Ausgleich innerhalb eines Sobon-Verfahrens gemacht wurde. Das würden wir gerne von den Gegnern der SEM hören, wie sie sich das vorstellen. Wir halten das im Nordosten für völlig unrealistisch. Bei der SEM hingegen wirft man alles in einen Topf, alle bekommen fairerweise das Gleiche.

Streit über Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM)

Vielleicht will aber jeder Grundbesitzer für sich verhandeln?

Zunächst: Auch bei der SEM steht es jedem Grundeigentümer frei, auf Basis der vom Stadtrat demokratisch beschlossenen Planung und der Rahmenbedingungen sein Grundstück selbst zu entwickeln. Aber: Wir haben in der Bayerischen Verfassung die Gemeinwohlbindung des Bodens. Da steht, dass Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, für die Allgemeinheit nutzbar zu machen sind. Das heißt: Wenn man also eine Bodenwertsteigerung hat, und das passiert ja ganz automatisch bei der Aufwertung von Ackerland zu Bauland, muss die für die Allgemeinheit fruchtbar gemacht werden.

Was heißt das?

Das heißt, diejenigen, die demokratisch legitimiert sind, müssen sagen können, was mit Grund und Boden passiert. Und: Die Kosten für die Infrastruktur, sind aus den leistungslosen Bodenwertsteigerungen zu bezahlen und nicht zu privatisieren. Sonst würde es dazu führen, dass aus Steuergeldern die ganze Infrastruktur gezahlt wird und das Geld anderswo in der Stadt fehlt, weil ebendiese leistungslosen Gewinne privatisiert werden. Genau da sagt die SEM Nein.

Gegner behaupten, auch bei der SEM würden letztlich vor allem Bauträger verdienen.

Das kann die Stadt steuern durch die Vergabe der Grundstücke, etwa an Genossenschaften und kommunale Gesellschaften, und sehr lange Mietbindungen. So kann sie sicherstellen, dass mit diesem Wohnraum nicht spekuliert wird.

Und die theoretische Möglichkeit der Enteignung?

Die Enteignung ist eine ganz hohe Hürde und wirklich Ultima Ratio. Das ist auch wirklich so gemeint. Aber sie darf nicht ausgeschlossen sein, damit man nicht erpressbar ist.Es ist ja ein sehr verbreitetes Mittel in der Gesetzgebung, denken wir wieder an Autobahn-, Eisenbahn- oder Flughafenbau, also immer wenn es um die Abwägung von Privatinteressen und Gemeinwohlinteressen geht.

Die Stadtpolitik betont oft, alleine schon wegen der zu erwarteten Klagewellen würde dieses Mittel nie genutzt werden.

Ja, das würde alles lahmlegen. Und weil man dieses Verfahren nicht will, wird man verhandeln und sich auch friedlich einigen. Das war übrigens beim Flughafenbau auch so. Und da war das für viele Betroffene viel härter, da wurde ein ganzes Dorf umgesiedelt - ohne eine einzige Enteignung. Natürlich ist die Aufregung erst einmal groß. Aber beide Seiten müssen dann auch vernünftig sein und bereit, zu kooperieren, denn die Stadt wird wachsen.

Genau das sehen manche nicht so und fordern einen Zuzugs-Stopp.

Das würde heißen, jemand möchte nach München kommen und hier arbeiten und man sagt ihm: Nein. Dazu müsste man Stadtrechte einführen, wie in der Zeit um 1850 als die Leibeigenschaft endete, die Landflucht einsetzte und die Tagelöhner nur zum Arbeiten in die Stadt durften, aber vor den Toren der Stadt hausten. Das würde einen Konsens in der Gesellschaft aufkündigen. Deutschland- und europaweit, nämlich die Freizügigkeit. Und die ist eine hohe Errungenschaft.

Die letzten Möglichkeiten der Stadterweiterung

Lässt sich die Situation um die SEM Nordost überhaupt noch retten?

Überall in der Stadt, wo eine Veränderung stattfindet, zum Beispiel eine Verdichtung, haben wir auch aufgewühlte, beunruhigte Menschen. Im Nordosten ist es aufgrund der Größe massiver, aber das grundlegende Thema in dieser Stadt ist die Diskussion über Wachstum. Wir sagen: Das Wachstum findet statt und wir gestalten es. Aber wir können in dieser Stadt nicht Politik machen auf der Basis, dass jeder, der gegen irgendetwas ist, recht hat. Das geht einfach nicht.

München als Hauptstadt des Sankt-Florians-Prinzips?

Ja, das trifft es gut, wenn es so weiter geht.

Wird die SEM also kommen?

Wir reden bei diesen Flächen im Norden und Nordosten immerhin über vier Prozent des gesamten Stadtgebiets. Das sind die letzten großen Möglichkeiten der Stadterweiterung. Deshalb sollte man das mit Bedacht machen. Und die Politik muss die Dinge konsequent in die Hand nehmen und sagen: "Wir regieren diese Stadt und treiben das jetzt voran."

