Campari-Spruch von Claudia Obert

Legendär ist auch ihr Spruch "Life is a Party. And no Camapari no Party!", den sie nicht wirklich nüchtern dahinlallte und der zu einem viralen Hit auf YouTube wurde.

Kein Freund oder Partner: Will Claudia Obert eine Familie?

Für die Unternehmerin scheint ihre Karriere an erster Stelle zu stehen. "Das Wort 'Ehemann' interessiert mich nicht. Es müssen nun wirklich nicht ein Leben lang dieselben Hosen am Bett hängen", verriet sie 2017 in einem Interview dem "OK-Magazin".

Neue TV-Show für Claudia Obert

Ab Mittwoch ist Claudia Obert wieder in einem Promi-TV-Format zu sehen. Zusammen mit "Stars" wie Désirée Nick, Bastian Yotta, Janine Pink und Ronald Schill nimmt sie bei "Promis unter Palmen" teil. Und die ersten Bilder versprechen bereits, dass es Claudia Obert auch in dieser Show krachen lassen wird.

Lesen Sie auch: Bastian Yotta - Das ist seine neue Freundin Marisol Ortiz