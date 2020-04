Wer der junge Mann ist und in welchem Verhältnis die Unternehmerin zu ihm steht, ist bislang nicht bekannt.

Claudia Obert: Karriere im Reality-TV

Die Unternehmerin war bereits in diversen Reality-Formaten unterwegs. Bereits bei ihrem ersten Auftritt in "Das perfekte Promi-Dinner" 2012 sorgte sie für ordentlich Furore, als sie sich Ex-Bachelor Paul Janke an den Hals warf. Unvergessen bleibt ihr Spruch: "Paul, nimm mich!"

Vor allem durch ihre Teilnahme bei "Promi Big Brother" erlangte Claudia Obert größere Bekanntheit. Von den skandalösen Beichten aus ihrer Vergangenheit, wie versehentliche Prostitution und ein Gefängnisaufenthalt, waren nicht nur ihre prominenten WG-Mitbewohner schockiert.

Campari-Spruch von Claudia Obert

Legendär ist auch ihr Spruch "Life is a Party. And no Camapari no Party!", den sie nicht wirklich nüchtern dahinlallte und der zu einem viralen Hit auf YouTube wurde.

"Promis unter Palmen": Neue TV-Show für Claudia Obert

Seit dem 25. März ist Claudia Obert wieder in einem Promi-TV-Format zu sehen. Zusammen mit "Stars" wie Désirée Nick, Bastian Yotta, Janine Pink und Ronald Schill nimmt sie bei "Promis unter Palmen" teil. Darin wird es zum heftigen Streit mit Desiree Nick kommen.... Und man trinkt gern mal ein Gläschen, oder zwei oder drei....

Nach ihrer Teilnahme an der Show hat sie offenbart, dass sie manisch-depressiv ist. Deshalb geht sie bereits seit Jahren zu einem Therapeuten. "Damit ich meine Mitte finde, bin ich mit Tabletten sehr gut eingestellt und mache viel für mich", sagte sie dem Magazin "Bunte".

