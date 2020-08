Für viele der Promis ist die Plattform mittlerweile zu einer lukrativen Einnahmequelle geworden. Nun will offenbar auch Skandalnudel Katie Price ein Stück vom Kuchen abhaben. Laut der britischen "The Sun" hat ein Insider verraten, dass das ehemalige Boxenluder ernsthaft in Erwägung zieht, auf der Plattform blankzuziehen. Laut der Quelle hat sie "den besten Körper ihres Lebens" und will ihn unbedingt der Öffentlichkeit präsentieren – und dabei nebenbei noch ein fantastisches Einkommen für sich erzielen.