Am zweiten Wochenende, dem traditionellen Italiener-Wochenende, kam politischer Besuch auf die Wiesn: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) war mit seiner Freundin Dr. Julia Reuss zu Gast. Genau so wie der FDP-Vorsitzende Christian Lindner. Er kam in Lederhosen und Turnschuhen.