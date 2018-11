Promi-Bild des Tages Prinz Charles und Camilla in Afrika

Das Bild zeigt Prinz Charles im Gespräch mit Gambias Präsident Adama Barrow (53), der die britischen Royals am Flughafen in der Hauptstadt Banjul begrüßte. Die Herzogin von Cornwall, in einem weißen Kaftan mit goldenen Stickereien gekleidet, blieb im Hintergrund. Auf dem neuntägigen Reiseplan stehen außerdem Besuche in Ghana und Nigeria. Die Tour soll die lange Geschichte der Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und den Commonwealth-Länder würdigen.