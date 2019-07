Promi-Bild des Tages Kate und William beim Wimbledon-Finale

Am Sonntag fand das Finale des prestigeträchtigen Rasenturniers in Wimbledon zwischen Roger Federer (37) und Novak Djokovic (32) statt. Natürlich durften bei diesem sportlichen Höhepunkt die britischen Royals nicht fehlen. Zusammen mit Herzogin Meghan (37) hatte Herzogin Kate (37) zuvor schon das Frauenfinale besucht. Am Sonntag nahm sie nun ihren Ehemann Prinz William (37) mit.