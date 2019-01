Promi-Bild des Tages Herzogin Meghan zeigt ihren Babybauch

Gelassen und mit immer größerem Babybäuchlein: So präsentierte sich Herzogin Meghan (37, "Suits"), die im Frühjahr ihr erstes Kind mit Prinz Harry (34) erwartet, bei ihrem ersten Auftritt im Jahr 2019. Gut gelaunt besuchte die 37-Jährige am Donnerstag (10. Januar) die Londoner Zentrale von "Smart Works", einer Wohltätigkeitsorganisation, bei der Meghan unter anderem Schirmherrin sein wird. Das Projekt setzt sich für Frauen ein und erleichtert ihnen den (Wieder-)Einstieg in die Arbeitswelt. Ein perfekter Termin für Meghan, die sich auch schon vor ihrer Hochzeit mit dem britischen Royal für wohltätige Zwecke einsetzte.