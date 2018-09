Promi-Bild des Tages Bono trifft Papst Franziskus im Vatikan

Anlass des Treffens in der Residenz Casa Santa Marta im Vatikan war Bonos Unterstützung des päpstlichen Schulaustauschprojekts "Scholas Occurrentes". Auch das heikle Thema des kirchlichen Missbrauchsskandals in Irland kam zur Sprache. Der Papst sei "entsetzt" gewesen. "Ich denke, er ist ein aufrichtiger Mann", sagte Bono laut "catholicnews.com". Er halte Franziskus für "einen außergewöhnlichen Mann in einer außergewöhnlichen Zeit". Für den U2-Frontmann war es nicht die erste Erfahrung mit einem Papst: Er hatte auch schon Johannes Paul II. getroffen.