Auswirkungen der ganz besonderen Art gibt es jetzt jedoch für die Gemeinde Barsbüttel (12.500 Einwohner) in Schleswig-Holstein: Das Unternehmen hat dort vor etwa einem Jahr 10.000 Räder in einer Lagerhalle untergebracht, die eigentlich für den Beginn in Hamburg genutzt werden sollten. Doch anders als in anderen deutschen Großstädten, wie München, Frankfurt oder Berlin, ging oBike in der Hansestadt nie an den Start. Die Folge: Die Fahrräder blieben in der Halle – der Besitzer wurde sie nicht mehr los.