Rund 7,3 Millionen Liter Bier rannen im vergangenen Jahr auf der Wiesn durch durstige Kehlen – doch das ist nur ein Teil des tatsächlich gebrauten Bieres. Die begehrten Getränke sind in Getränkeläden und Supermärkten zu haben und werden in alle Welt verkauft – in die USA, nach Italien und nach Asien.