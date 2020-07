Privatsphäre verletzt? Wegen Paparazzi-Fotos von Archie: Neue Klage von Harry und Meghan

Dem Herzog und der Herzogin von Sussex reicht es

Um die Bilder von Archie und seinen Eltern zu bekommen, scheuen offenbar weder Paparazzi noch US-Medien Kosten und Mühen. So würden bis zu dreimal täglich Drohnen nur wenige Meter über dem Haus vorbeifliegen, heißt es in der Anklageschrift ihres Anwalts. Helikopter würden bereits um 5:30 Uhr morgens bis 19 Uhr am Abend über den Garten fliegen und hätten damit nicht nur Archie, sondern auch die Nachbarn geweckt. Sogar Löcher seien in den Sicherheitszaun des Hauses geschnitten worden, um hindurch schauen zu können.